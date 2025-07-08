В водорослях черного цвета на побережье Анапы нет нефтепродуктов

В выброшенных на берег черных водорослях в Анапе нет следов нефтепродуктов, цвет объясняется естественным процессом гниения в теплой воде. Природное явление не оказывает негативного влияния на состояние воды, сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Специалисты проверили выброшенные на берег водоросли на наличие мазута и не нашли следов нефтепродуктов. Их стараются оперативно убирать с побережья.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжает проводить регулярные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Краснодарского края, в том числе в Анапе и Темрюкском районе.

В настоящий момент соответствуют санитарным требованиям и доступны для отдыха и купания все пляжи Черного и Азовского морей, за исключением береговой линии в границах Анапы и девяти пляжей Темрюкского района от п. Веселовка до п. Волна. Эти территории указаны на карте. На них продолжаются работы по очистке от следов нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что эколог Вениамин Голубитченко опроверг мифы о взаимодействии мазута и водорослей – по его словам, они практически не пересекаются, только если большой выброс мазута попадет в большой комок морской флоры. Поверхность водорослей достаточно слизистая, чтобы мазут к ней не прилипал.