Аэропорт Геленджика ищет новых сотрудников в связи с возобновлением работы

В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявлен набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43 100 руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.).

Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике в связи с скорым возобновлением работы аэропорта готовятся к открытию и первому приему пассажиров нового аэровокзального комплекса.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.

По официальной информации Росавиации в ближайшее время аэропорт Геленджика возобновит работу и начнет принимать регулярные пассажирские рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что возобновит регулярные рейсы в Геленджик с 25 июля.