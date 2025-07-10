За год объем выловленной рыбы в Сочи вырос на 52%

В Сочи значительно вырос объем вылова водных биоресурсов. С января по июнь 2025 года предприятия, ведущие добычу в акватории Черного моря, выловили почти 100 тонн рыбы — это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда объем составлял 65,7 тонны, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Согласно установленным нормам, добыча ведется в строго разрешенные законом сроки, утвержденными орудиями и способами лова. Всего в вылове участвуют 16 компаний, зарегистрированных на территории Сочи.

По информации ведомств, на региональном уровне за статистику отвечает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Контроль осуществляется как в количественном, так и видовом выражении. В акватории Черного моря у Сочи добывают до двух десятков видов — от барабули и кефали до хамсы и камбалы. Устойчивое состояние экосистемы, влажный субтропический климат и теплые течения создают условия для стабильного промысла.

На фоне увеличения объемов добычи сохраняется активность и в сфере товарной аквакультуры. По состоянию на начало июля, объем реализованной продукции составил 784,4 тонны. При этом в аналогичный период 2024 года он превышал 1,5 тыс. тонн. Данные предоставляются хозяйствующими субъектами в рамках установленной отчетности и направляются в краевое министерство сельского хозяйства.

Контроль над движением рыбы и морепродуктов, включая торговые площадки, осуществляется в рамках государственной системы ВетИС под надзором Россельхознадзора. В Сочи функционирует 86 специализированных объектов по реализации рыбы, включая розничные точки и магазины шаговой доступности. Кроме того, на рынках и муниципальных ярмарках города действует 79 торговых мест, предназначенных для реализации рыбной продукции.

Сочи остается одним из ключевых гастрономических направлений на побережье. В городе работают более 2 тыс. объектов общественного питания, значительная часть которых ориентирована на блюда черноморской кухни.

«Ъ-Сочи» писал, что рыбопромысловые предприятия Сочи по итогам 2024 года выловили более 700 тонн рыбы, что значительно превышает показатели предыдущих лет. В улове были катран, камбала, кефаль, скат, ставрида, сарган, барабуля и другие виды.

Мария Удовик