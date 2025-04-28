В 2024 году сочинские рыболовы установили рекорд вылова в 700 тонн
Рыбопромысловые предприятия Сочи по итогам 2024 года выловили более 700 т рыбы, что значительно превышает показатели предыдущих лет. В улове были катран, камбала, кефаль, скат, ставрида, сарган, барабуля и другие виды, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
С начала 2025 года два ведущих местных предприятия уже увеличили объемы вылова в четыре раза. Вся добыча осуществляется в разрешенные периоды с соблюдением природоохранного законодательства.
Параллельно в Сочи активно развивается марикультура. На аквафермах выращено 1,3 тыс. т форели и 59,7 т двустворчатых моллюсков.
Для поддержания экологического баланса форелеводческий завод «Адлер» в 2024 году выпустил 350 тыс. мальков кумжи для восстановления популяции лососевых в Азово-Черноморском бассейне.