Григорий Лепс перенес летние концерты в Геленджике и Сочи

Летние концерты Григория Лепса в Сочи и Геленджике перенесли на другие даты. Об этом сообщается в Telegram-канале певца, организаторы концертов также подтверждают информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Концерты в Геленджике и Сочи переносятся на новые даты. Мероприятие в «Геленджик Арене», ранее запланированное на 9 июля, состоится 3 августа. Концерт в сочинском зале «Фестивальный» сдвигается с 11 июля на 4 августа.

Организаторы объясняют перенос необходимостью оптимизации логистики и тщательной подготовки к крупным сольным концертам в Санкт-Петербурге (15 июля) и Москве (16 июля). При этом места проведения остаются неизменными.

Все ранее приобретенные билеты сохраняют свою силу для новых дат. Зрителям, которые не смогут посетить концерты в перенесенные сроки, предлагается либо переоформить билеты в местах покупки, либо получить полный возврат денежных средств. Дополнительную информацию можно получить у организаторов мероприятий.

Ранее «Ъ» сообщал, что ригорий Лепс решил зарегистрировать бренд «дядьГРИШ». Заявка была направлена 20 мая, сам музыкант подачу заявки пока никак не комментировал.