Григорий Лепс решил зарегистрировать бренд «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда «дядьГРИШ». Заявка была направлена 20 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Товарный знак регистрируется по классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 41, 43. Это позволит производить под этим брендом видеокассеты, диски звукозаписи, мультипликационные фильмы, мелодии для звонков мобильных телефонов, программное обеспечение для компьютерных игр и управления трансакциями с криптовалютой. Также можно будет издавать книги, выпускать музыкальную продукцию, проводить выставки с культурно-просветительской целью, писать сценарии, открывать отели, кальянные, бары.

Сам музыкант подачу заявки пока никак не комментировал. В мае заявку на регистрацию товарного знака также подал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.