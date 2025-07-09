Глава «Роскосмоса» Баканов уволил еще двух топ-менеджеров госкорпорации

Из госкорпорации «Роскосмос» уволены первый заместитель гендиректора Александр Иванов и директор департамента стратегического планирования и государственных космических программ Юрий Макаров. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил «Ъ» осведомленный источник в космической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Иванов занимал свой пост с 2013 года, уволился из госкорпорации в 2018 году после назначения ее главой Дмитрия Рогозина, но вернулся на ту же должность с приходом к руководству «Роскосмосом» Юрия Борисова в 2022 году. Отвечал за развитие орбитальной группировки и перспективные проекты. Теперь вместе с ним уходит и его советник Михаил Хайлов, до лета 2024 года занимавший должность замгендиректора по космическим комплексам и системам.

Юрий Макаров пришел в «Роскосмос» в 2005 году, начинал работу в должности начальника сводного управления организации космической деятельности, а с 2016 года занимал пост исполнительного директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ. Как отмечает источник «Ъ», господин Макаров был в числе тех, кто отвечал за разработку многих «грандиозных», но в основном пока не сбывшихся планов госкорпорации.

Напомним, Дмитрий Баканов был назначен гендиректором «Роскосмоса» 6 февраля. За первые пять месяцев его работы из госкорпорации и входящих в нее предприятий был уволен целый ряд руководителей.

Дмитрий Сотак