Главные новости за 8 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Винный курорт «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск) получил награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award. Церемония награждения прошла на II Глобальном саммите в Яньтае.

Прокуратура Республики Крым направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в размещении экстремистских призывов в интернете. По данным следствия, фигурант дела призывал к разрушению Крымского моста.

В Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем с инвестициями 750 млн руб. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Завтра, 9 июля, движение на въезде и выезде из Краснодара в районе хутора Ленина будет затруднено из-за тактико-специальных учений ГУ МВД России по региону совместно с УМВД России по городу.

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков взял на себя ответственность за инцидент с нападением хищника. Он признался, что нарушил безопасную дистанцию до хищника, который ел мясо.

Следственный комитет России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело против заместителя главы администрации муниципального образования Краснооктябрьское сельское поселение, где 26 июня 2025 года произошло частичное обрушение моста через реку Курджипс.

В Краснодарском крае появятся два крупных предприятия стекольной промышленности с общим объемом инвестиций в 2,3 млрд руб. — завод декорированной стеклотары в Краснодаре и крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла.

В Краснодарском крае в промтехнопарке на базе Армавирского электротехнического завода запустят первое в регионе производство автокомпонентов. Протокол о намерениях заключили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

В Краснодарском крае жительницу Греции Элени Григориади осудили за публичное неуважение к символам воинской славы России. В судебном заседании она признала вину и раскаялась.

В первом полугодии 2025 года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд руб. налоговых и неналоговых средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 12,3 млрд руб. — 28,4%.