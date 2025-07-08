Аналитики Сбера узнали, как и на что копят краснодарские семьи

В преддверии Дня семьи, любви и верности аналитики Сбера провели исследование-опрос финансовых привычек семей Краснодара.

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Чаще всего (84% в сумме) краснодарцы откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств, на будущее детей и на оплату образования. Еще 16% ответов в сумме пришлось на недвижимость, капитал для бытовых трат на пенсии, покупку авто и медицину.

Сколько семей из Краснодара сберегают: формируют накопления большинство краснодарских семей (69%). По мере возможностей откладывают 39% семей, а 24% делают это регулярно. Раздельные сбережения есть у 6% респондентов.

На что копят краснодарские семьи:

36% — непредвиденные обстоятельства

25% — стремление помочь детям в будущем

23% — оплата образования себе или детям

17% — покупка недвижимости

9% — капитал на старость

7% — покупка автомобиля

4% — лечение

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Большинство российских семей бережно создают финансовые резервы, демонстрируя высокий уровень финансовой культуры, а также заботу о будущем своего рода. Это подтверждают данные проведенного нами исследования. Помимо банковских вкладов, которые традиционно популярны у россиян, интересом пользуются программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программа долгосрочных сбережений (ПДС). Ими пользуются 3,3 и 3,9% российских семей соответственно. Мы уверены, что при принятии правильной модели инструмента семейных инвестиций и при грамотно заложенных в нее дополнительных стимулах она станет надежным инструментом поддержки для миллионов российский семей».

В среднем же по стране россияне за 10 лет хотят сформировать накопления в размере 4,5 млн рублей. Мужчин среди сберегателей оказалось больше женщин — 24 и 23% соответственно. А наиболее активны в данном вопросе люди в возрасте от 18 до 30 лет и от 41 до 50 лет — по 24%.