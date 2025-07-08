В Краснодаре из-за учений МВД ограничат движение на въезде и выезде из города

Завтра, 9 июля, движение на въезде и выезде из Краснодара в районе хутора Ленина будет затруднено из-за тактико-специальных учений ГУ МВД России по региону совместно с УМВД России по городу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

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Ограничения введут в период с 05:00 до 15:00. Жителям Краснодара рекомендуют планировать свой маршрут по городу заранее и учитывать временные изменения.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина