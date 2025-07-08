Поступления в бюджет Крыма увеличились на 28,4%

В первом полугодии 2025 года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд руб. налоговых и неналоговых средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 12,3 млрд руб. — 28,4%. Годовые плановые показатели выполнили на 56,9%, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из федерального бюджета Республике Крым выделили дотации, субсидии и другие межбюджетные трансферты на сумму 59,2 млрд руб. В период с января по июнь 2024 года эта сумма составляла 68,5 млрд руб.

«Из приведенных цифр видно, что собственные доходы за первое полугодие составили 47,6% от общих поступлений в республиканский бюджет. То есть Крым заработал больше, чем в прошлом году, а дотаций получил меньше»,— отмечает Сергей Аксенов.

Алина Зорина