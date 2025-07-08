Директор парка «Тайган» Олег Зубков объяснил, почему на него напал лев

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков взял на себя ответственность за инцидент с нападением хищника. Он признался, что нарушил безопасное расстояние до хищника, который ел мясо. Об этом он заявил на пресс-конференции 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Хищник и человек — это охотник и жертва. Так всегда было, есть и будет. Я никогда не говорил, что бессмертный, никогда не говорил, что меня не могут съесть. Это часть моей работы. Это моя работа, это моя жизнь, которую я создал, это профессия, которую я выбрал»,— цитирует Олега Зубкова РИА «Новости Крым».

Олег Зубков планирует продолжить работу с хищниками и заявил, что будет и дальше ходить ко львам, общаться с ними и с другими животными.

«Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам»,— сказал директор парка львов.

Говоря о своем состоянии, Олег Зубков сообщил, что у него имеются повреждения трех позвонков, повреждены грудные вены и грудные мышцы.

«Схватка со львом ничего другого сулить и не могла. Все могло закончиться гораздо хуже. Врачи совершили невозможное. Когда я выжил после укусов льва, я понял, что очень легко умереть потом от заражения»,— сказал создатель «Тайгана»

Он признался, что ему еще трудно долго держать и поворачивать голову. Также от когтей льва осталась глубокая рана на правом плече. Зубков сказал, что принимает обезболивающее. Больше всего его беспокоит голос. Но, по словам врачей, связки не пострадали и голос вернется, когда заживет трахея.

Олег Зубков признался, что нарушил безопасное расстояние до хищника, который ел мясо.

Фотогалерея Какие происшествия случались в крымском сафари-парке «Тайган» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда) Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории» Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото «Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следующая фотография 1 / 10 11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда) Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории» Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото «Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Смотреть

Лия Пацан