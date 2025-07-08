Директор парка «Тайган» Олег Зубков объяснил, почему на него напал лев
Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков взял на себя ответственность за инцидент с нападением хищника. Он признался, что нарушил безопасное расстояние до хищника, который ел мясо. Об этом он заявил на пресс-конференции 8 июля.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Хищник и человек — это охотник и жертва. Так всегда было, есть и будет. Я никогда не говорил, что бессмертный, никогда не говорил, что меня не могут съесть. Это часть моей работы. Это моя работа, это моя жизнь, которую я создал, это профессия, которую я выбрал»,— цитирует Олега Зубкова РИА «Новости Крым».
Олег Зубков планирует продолжить работу с хищниками и заявил, что будет и дальше ходить ко львам, общаться с ними и с другими животными.
«Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам»,— сказал директор парка львов.
Говоря о своем состоянии, Олег Зубков сообщил, что у него имеются повреждения трех позвонков, повреждены грудные вены и грудные мышцы.
«Схватка со львом ничего другого сулить и не могла. Все могло закончиться гораздо хуже. Врачи совершили невозможное. Когда я выжил после укусов льва, я понял, что очень легко умереть потом от заражения»,— сказал создатель «Тайгана»
Он признался, что ему еще трудно долго держать и поворачивать голову. Также от когтей льва осталась глубокая рана на правом плече. Зубков сказал, что принимает обезболивающее. Больше всего его беспокоит голос. Но, по словам врачей, связки не пострадали и голос вернется, когда заживет трахея.
Олег Зубков признался, что нарушил безопасное расстояние до хищника, который ел мясо.