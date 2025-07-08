Житель Крыма предстанет перед судом за призывы к подрыву Крымского моста

Прокуратура Республики Крым направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в размещении экстремистских призывов в интернете. По данным следствия, фигурант дела призывал к разрушению Крымского моста, действия пресечены сотрудниками ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре региона, житель Советского района Крыма стал фигурантом уголовного дела после публикации в одной из социальных сетей комментариев, содержащих призывы к разрушению Крымского моста. Следствие квалифицировало действия местного жителя как экстремистские.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что его активность в интернете была своевременно пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. После завершения расследования материалы дела передали в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

«Ъ-Кубань» писал, что тот же суд вынес приговор жителю Сочи, который был признан виновным в публичном оправдании терроризма, распространении призывов к действиям, направленным против безопасности Российской Федерации, а также в незаконном хранении наркотиков. Фигурант дела разместил в запрещенной социальной сети сообщения, в которых оправдывал удары ВСУ по гражданским объектам и взрыв на Крымском мосту.

Мария Удовик