В Краснодарском крае осудили иностранку за оскорбительный коллаж о Дне Победы

В Краснодарском крае жительницу Греции Элени Григориади осудили за публичное неуважение к символам воинской славы России. В судебном заседании она признала вину и раскаялась, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 9 мая 2022 года подсудимая, находясь за пределами Российской Федерации, опубликовала в созданном ею сообществе в соцсетях пять оскорбительных сообщений, представляющих собой коллажи с Георгиевской лентой, плакатом «Родина-мать зовет», Вечным огнем и словами «9 мая — День Победы». По данным пресс-службы судов, эти изображения явно демонстрировали неуважение к обществу и оскверняли символы воинской славы страны.

Жительница Греции признана виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, с использованием сети «Интернет»). Ее приговорили к лишению свободы на один год условно, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов, на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина