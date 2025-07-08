В Адыгее возбуждено дело против замглавы поселения из-за обрушения моста

Следственный комитет России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело против заместителя главы администрации муниципального образования Краснооктябрьское сельское поселение, где 26 июня 2025 года произошло частичное обрушение моста через реку Курджипс. В результате инцидента местная жительница упала на каменистый берег реки и получила множественные травмы, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обрушение произошло из-за того, что заместитель главы поселения не исполнил обязанности по контролю за своевременным обслуживанием и ремонтом подвесного моста. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках расследования следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Алина Зорина