«Абрау-Дюрсо» признан лучшим винным курортом мира

Винный курорт «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск) получил награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award. Церемония награждения прошла на II Глобальном саммите в Яньтае, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минкурортов Кубани Фото: минкурортов Кубани

Курорт «Абрау Дюрсо» боролся за звание лучшего с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвайя, Чили, Аргентины.

По данным министерства, российский рынок энотуризма в 2024 году оценивался в 2,5 млн туристов, почти четверть рынка — 600 тыс. человек — приходится на «Абрау-Дюрсо».

«Абрау-Дюрсо» — курортный поселок в составе Новороссийска. Он состоит из двух населенных пунктов — Абрау и Дюрсо, которые отделяются друг от друга небольшим перевалом. Абрау располагается на берегу одноименного озера, самого крупного пресноводного водоема на территории Краснодарского края. Здесь же находится знаменитый завод игристых вин. Дюрсо расположен на берегу морского побережья между двумя скалами.

Наталья Решетняк