Эксперты назвали самые перспективные активы

Долгосрочные облигации федерального займа, корпоративные рублёвые облигации высокого кредитного качества, а также акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, наиболее привлекательны для инвестирования в третьем квартале 2025 года.

По мнению экспертов, текущий момент подходит для валютной диверсификации: доходности по валютным облигациям выросли, а укрепление рубля делает точку входа более комфортной.

«Мы наблюдаем начало цикла снижения ключевой ставки Банком России. Полагаем, что уже в этом году она может опуститься до 18%. В этих условиях целесообразно фиксировать доходности в корпоративных облигациях первого и второго эшелона со сроком погашения от двух лет. Также стоит рассматривать увеличение срочности портфеля за счёт длинных ОФЗ: по мере дальнейшего снижения ставки сохраняется потенциал роста их рыночной стоимости»,— прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Аналитики в базовом сценарии прогнозируют постепенное ослабление курса рубля до 86,7 рублей за доллар к концу 2025 года. На этом фоне привлекательными выглядят локальные валютные облигации с доходностью 7–8% в валюте. Такие инструменты позволяют диверсифицировать валютную структуру портфеля и одновременно зафиксировать выгодную доходность.

Совокупный потенциал роста индекса Мосбиржи оценивается на уровне до 3480 пунктов к 2026 году. С учётом ожидаемой дивидендной доходности в размере 8,2% потенциальная доходность по российскому рынку акций может составить около 35%.

Наиболее интересными в III квартале остаются акции финансового, потребительского, технологического и транспортного секторов, которые выигрывают за счет устойчивого внутреннего спроса. Акции золотодобывающих компаний также выглядят перспективными,