Мишустин сообщил о продолжении работы над самолетом «Байкал»

Россия продолжает работать над самолетом «Байкал» для местных авиалиний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Также он сообщил, что на завершающей стадии сертификации находятся полностью импортозамещенные самолеты «Суперджет», Ил-114 и МС-21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Реализуются и другие востребованные проекты, в том числе по созданию вертолетной техники», — сказал господин Мишустин во время выступления на выставке «Иннопром».

2 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что первые пять легких самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года.

«Байкал» — многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, который должен заменить советский Ан-2. Стоимость воздушного судна оценивается в 220–340 млн руб. В мае работы по проекту зашли в тупик, однако полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев планировал создать консилиум и возобновить работу над самолетом. По информации «Ъ», у «Байкала» имелись конструктивные проблемы.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Над „Байкалом“ сгущаются тучи».