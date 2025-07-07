Боярский намерен добиться увольнения автора идеи платной курилки в Пулково

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в разговоре с «Ъ-СПб» заявил, что будет добиваться увольнения автора идеи сделать платной комнату для курения в петербургском аэропорту Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

«Чудесный аэропорт. Один из лучших в стране. Кому вообще это (сделать курилку платной.— “Ъ-СПб”) в голову пришло? Какой-то "тупорез" такое придумал! Я буду добиваться увольнения этого негодяя»,— высказал негодование парламентарий.

Господин Боярский подчеркнул, что ситуацию усугубил произошедший транспортный коллапс в воздушной гавани: «Петербург на всю страну гремит с этой никчемной, позорной историей. Особенно в это время, когда рейсы задерживаются на огромное количество часов и люди всю ночь там находятся».

Сам он в это время тоже находился в аэропорту, но так и не смог вылететь в столицу, отправившись в итоге, как и многие, на Московский вокзал.

Политик также добавил, что крайне удивлен, что в Пулково до сих пор не отреагировали на «многочисленные просьбы людей, депутатов, общественных деятелей и медийных личностей». Ранее он сообщил, что направил запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в ситуации.

Недавно петербургский аэропорт ввел плату за посещение зон для перекуров. За один такой поход теперь нужно заплатить 500 рублей. Там объяснили это большими расходами на уборку и обслуживание помещения. Сегодня стало известно, что платная курилка закрывается на неопределенный срок по техническим причинам. В управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» заявили, что она не справилась с большим наплывом посетителей.

Андрей Кучеров