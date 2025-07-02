В Пулково объяснили, на что пойдут деньги от платы за доступ в курилку в аэропорту

Пятая часть средств (20%), вырученных за пользование платной курительной комнатой в петербургском аэропорту Пулково, будет направлена в благотворительные организации для борьбы с раком легких. Об этом уведомили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

«С 30 июня 2025 была введена плата за использование комнаты для курения в связи с необходимостью организовать порядок посещения и обслуживание данного помещения»,— отметили в пресс-службе Пулково, еще раз напомнив, что согласно действующему законодательству, аэропорты не обязаны предоставлять на своей территории места для курения.

В компании добавили, что перед входом в терминал есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием аэропорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за доступ в курительную комнату в Пулково ввели плату в размере 500 рублей. Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский уже обратился по этому поводу в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность введения платных зон курения.

Андрей Цедрик