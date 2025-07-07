Главные новости 7 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ. Сообщение о происшествии поступило в ночь на 7 июля.

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Майкопском районе Адыгеи после столкновения со столбом освещения. Пилот госпитализирован с травмами.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о вспышке норовируса в детском лагере Краснодарского края. В детском лагере «Звездочка», расположенном на территории Кубани, выявили вспышку норовирусной инфекции.

Верховный суд Республики Крым ужесточил наказание жителю Ялты, который растлил несовершеннолетнюю девочку. Фигуранта приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности объединит Херсонскую область, Краснодарский край и Свердловскую область.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 7 июля подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

С начала 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края увеличились на 7,6% и составили 270 млрд руб.

Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что туристический поток в Анапу быстро восстановится, если Роспотребнадзор даст разрешение на открытие пляжей.