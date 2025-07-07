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Верховный суд Крыма ужесточил наказание жителю Ялты, растлившему девочку

Верховный суд Республики Крым ужесточил наказание жителю Ялты, который растлил несовершеннолетнюю девочку. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в конце ноября 2024 года житель Ялты находился на территории заброшенного здания в одном из парков города. Там он увидел девочку, после чего растлил ее. Позже его задержали сотрудники полиции.

48-летнего ялтинца приговорили к девяти годам лишения свободы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Однако прокурор, не согласившись с таким наказанием, обратился в Верховный суд республики с просьбой увеличить срок заключения. Суд согласился с государственным обвинителем.

Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина

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