Главе СКР доложат о вспышке норовируса в детском лагере на Кубани

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о вспышке норовируса в детском лагере Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В детском лагере «Звездочка», расположенном на территории Кубани, выявили вспышку норовирусной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса у четырех детей, тридцати работников пищеблока и девяти вожатых. Всех заболевших отстранили от работы, несовершеннолетних госпитализировали.

По факту случившегося следственными органами СКР по Краснодарскому краю проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Андрею Маслову предоставить доклад о ходе проверки.

Алина Зорина