АТОР: турпоток в Анапу быстро восстановится в случае открытия пляжей

Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что туристический поток в Анапу быстро восстановится, если Роспотребнадзор даст разрешение на открытие пляжей. Об этом ТАСС рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Говорить о каких-то конкретных сроках очень сложно. Если будет принято положительное решение, то Анапа заполнится ну не за считаные секунды, но очень быстро»,— отметила госпожа Ломидзе.

Сейчас 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке закрыты для отдыха из-за несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям вследствие загрязнения мазутом. Специалисты ведомства ежедневно отбирают пробы воды для анализа. При улучшении экологической обстановки ограничения могут быть отменены.

Алина Зорина