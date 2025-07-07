Михаил Развожаев подал документы на выдвижение губернатором Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 7 июля подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

«Благодарю мою команду, партию «Единая Россия» за доверие, за то, что выбрали меня кандидатом. И сразу к делу: мой рабочий график не меняется, избирательная кампания на текущую работу Правительства не повлияет. Продолжаю работать над решением текущих задач, как и прежде»,— написал господин Развожаев.

Как отметил Михаил Развожаев, он планирует провести несколько встреч с жителями, чтобы лично услышать их проблемы и определить приоритеты дальнейшей работы.

Ранее, 1 июля, делегаты 16-й региональной конференции партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Михаила Развожаева для выдвижения в губернаторы.

Выборы губернатора в Севастополе пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года. В указанные дни состоятся выборы депутатов муниципальных Советов Ленинского и Гагаринского районов города.

Анна Гречко