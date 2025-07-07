Доходы в бюджет Кубани увеличились на 7,6%

С начала 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края увеличились на 7,6% и составили 270 млрд руб. Это на 19 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Наполняемость бюджета позволяет продолжить развитие региона, делать жизнь на Кубани еще более комфортной»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За первое полугодие 2025 года 35 из 44 муниципалитетов Кубани обеспечили поступления собственных доходов выше уровня прошлого года. Наибольший прирост — более 30% — произошел в Тбилисском, Белоглинском, Северском, Каневском, Апшеронском, Тихорецком и Брюховецком районах, а также в Геленджике.

Динамика поступления еще в 18 муниципальных образованиях обеспечена на уровне от 110 до 130%. В крае наблюдается значительный рост по налогу на доходы физлиц — 115,5%, акцизам — 115% и упрощенной системе налогообложения — 105,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Алина Зорина