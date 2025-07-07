Херсонская область создаст кластер электроники с Краснодарским краем и Уралом

Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности объединит Херсонскую область, Краснодарский край и Свердловскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Херсонской области Ивана Сафронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект был представлен на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. По словам Ивана Сафронова, инициатором создания кластера стало предприятие ООО «Электроника» из Херсонской области. Он подчеркнул, что объединение регионов способствует развитию производственной кооперации, инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

Среди ожидаемых эффектов — создание новых рабочих мест, выход на общероссийские рынки и привлечение инвестиций в южные и восточные регионы страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край подписал на международной выставке «Иннопром: Центральная Азия» в Ташкенте два значимых соглашения о промышленном сотрудничестве с узбекскими партнерами.

Анна Гречко