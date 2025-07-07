Следком проверяет обстоятельства жесткой посадки вертолета под Майкопом

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Майкопском районе Адыгеи после столкновения со столбом освещения, пилот госпитализирован с травмами, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / prokutp Фото: t.me / prokutp

6 июля воздушное судно выполняло частный рейс без пассажиров. При заходе на посадку на окраине поселка Учебное Лесничество вертолет задел столб уличного освещения, получил механические повреждения и жестко приземлился.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начал доследственную проверку по факту происшествия. Следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиационного инцидента.

Лия Пацан