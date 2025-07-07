Власти Сочи не подтвердили наличие мазута на пляже «Мыс Видный»

Информация о появлении мазута на пляже «Мыс Видный» в Сочи не подтвердилась. Как сообщили в муниципальном центре управления города, проведенный мониторинг не выявил следов нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поводом для проверки послужила публикация в соцсетях, в которой утверждалось, что отдыхающие заметили загрязнение, а ребенок якобы наступил на мазутное пятно. Однако специалисты Дирекции по реализации программ при обследовании пляжной территории не зафиксировали признаков загрязнения.

Как уточнили в МЦУ, видео в соцсетях не позволяет установить точное место съемки и нет доказательств, что оно было снято именно в Сочи. По договору с санаторием «Мыс Видный» лаборатория Роспотребнадзора регулярно проверяет пробы воды, и отклонений от нормы зафиксировано не было.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что информация о якобы обнаруженном мазуте с затонувших в Керченском проливе танкеров на пляжах Новороссийска, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Согласно официальным данным Росприроднадзора, источник загрязнения — локальный разлив нефтепродуктов, произошедший 20 июня текущего года в порту города в ходе бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.

Анна Гречко