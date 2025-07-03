Оперштаб: мазут в Новороссийске появился не из танкеров «Волганефть»

Информация о якобы обнаруженном мазуте с затонувших в Керченском проливе танкеров на пляжах Новороссийска, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно официальным данным Росприроднадзора, источник загрязнения — локальный разлив нефтепродуктов, произошедший 20 июня текущего года в порту Новороссийска в ходе бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.

Причиной инцидента стал выход из строя судового оборудования при одновременном отсутствии надлежащего контроля со стороны экипажа. Загрязнение акватории составило более 35 тыс. кв. м, ущерб морской среде оценен более чем в 14 млн руб. Компания-судовладелец возместила сумму в добровольном порядке.

По данным Росморречфлота, последствия аварии были оперативно локализованы: спасательные службы развернули боновые заграждения, провели сбор загрязненной воды, а оставшиеся нефтяные следы были устранены с применением биосорбентов. Механический способ на завершающем этапе не применялся в силу характера остаточного загрязнения.

Таким образом, появление нефтепродуктов в акватории порта Новороссийска не имеет отношения к инциденту в Керченском проливе, произошедшему в декабре 2024 года, и не связано с ранее зафиксированными случаями загрязнения побережья Анапы и Темрюкского района.

Вячеслав Рыжков