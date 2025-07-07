В Новороссийске спасатели спустили козу с крутого склона
В Новороссийске спасатели помогли спустить козу с крутого склона в районе Южной Озереевки, сообщил в своем Telegram-канале начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Фото: Telegram-канал Алексея Одерова
С просьбой о помощи к спасателям обратилась хозяйка животного – по ее словам, на крутой склон домашнюю козу загнали собаки. С крутого уступа парнокопытное не могло спуститься двое суток.
Спасатели выехали в район Южной Озереевки и при помощи альпинистского снаряжения обвязали животное и спустили на берег.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске спасатели извлекли двух змей в частных домах.