В Новороссийске спасатели спустили козу с крутого склона

В Новороссийске спасатели помогли спустить козу с крутого склона в районе Южной Озереевки, сообщил в своем Telegram-канале начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Одерова Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

С просьбой о помощи к спасателям обратилась хозяйка животного – по ее словам, на крутой склон домашнюю козу загнали собаки. С крутого уступа парнокопытное не могло спуститься двое суток.

Спасатели выехали в район Южной Озереевки и при помощи альпинистского снаряжения обвязали животное и спустили на берег.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске спасатели извлекли двух змей в частных домах.