В Новороссийске спасатели извлекли двух змей в частных домах
Новороссийские спасатели за день выезжали по двум обращениям жителей частного сектора, в дома которых забрались змеи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Фото: Telegram-канал Алексея Одерова
«Вчера у спасателей был день спасения животных. Был спасен котенок, который залез в дупло на дереве. А также были эвакуированы две змеи из частных домовладений жителей города»,— написал господин Одеров.
Ранее новороссийские спасатели вручную достали змею из-под капота автомобиля в станице Натухаевская. Рептилию выпустили в лесополосе.