В Новороссийске спасатели извлекли двух змей в частных домах

Новороссийские спасатели за день выезжали по двум обращениям жителей частного сектора, в дома которых забрались змеи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Одерова Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

«Вчера у спасателей был день спасения животных. Был спасен котенок, который залез в дупло на дереве. А также были эвакуированы две змеи из частных домовладений жителей города»,— написал господин Одеров.

Ранее новороссийские спасатели вручную достали змею из-под капота автомобиля в станице Натухаевская. Рептилию выпустили в лесополосе.

Алена Воробьева