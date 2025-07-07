Кого ЛДПР выдвинула на выборы в гордуму Нижнего Новгорода
Нижегородское региональное отделение ЛДПР на конференции выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Это будет первый созыв после объединения областного центра с Кстовским округом. В реготделении партии предоставили список кандидатов.
- Округ №1 — Алена Игоревна Доронова;
- округ №2 — Алексей Юрьевич Максимов;
- округ №3 — Кирилл Михайлович Ваганов;
- округ №4 — Игорь Александрович Ларькин;
- округ №5 — Роман Владиславович Атмахов;
- округ №6 — Ольга Витальевна Дьяченко;
- округ №7 — Михаил Андреевич Жабовский;
- округ №8 — Юрий Максимович Земсков;
- округ №9 — Марина Валентиновна Шумилова;
- округ №10 — Юрий Николаевич Брагин;
- округ №11 — Евгения Витальевна Брагина;
- округ №12 — Ольга Алексеевна Китаева;
- округ №13 — Венера Павловна Прошкина;
- округ №14 — Наталья Ивановна Птушко;
- округ №15 — Дмитрий Евгеньевич Смутин;
- округ №16 — Олег Валентинович Замотин;
- округ №17 — Игорь Николаевич Теленков;
- округ №18 — Максим Петрович Чернов;
- округ №19 — Михаил Александрович Шутов;
- округ №20 — Александр Владимирович Сидельников;
- округ №21 — Алексей Дмитриевич Столяров;
- округ №22 — Филипп Валерьевич Мишанин;
- округ №23 — Каролина Владимировна Антипина;
- округ №24 — Анжелика Александровна Трегуб;
- округ №25 — Марина Игоревна Плохова;
- округ №26 — Елена Павловна Татарникова;
- округ №27 — Дмитрий Юрьевич Санников;
- округ №28 — Дмитрий Константинович Николаев;
- округ №29 — Иван Семенович Корниенко;
- округ №30 — Алла Алексеевна Кожухова;
- округ №31 — Владимир Алексеевич Ершов;
- округ №32 — Мария Валерьевна Жиляева;
- округ №33 — Ирина Юрьевна Молькова;
- округ №34 — Роман Олегович Ильинский;
- округ №35 — Михаил Олегович Жуков;
- округ №36 — Яна Олеговна Машина;
- округ №37 — Никита Леонидович Рогалев;
- округ №38 — Евгений Алексеевич Бродягин;
- округ №39 — Егор Александрович Мигунов.