Кого ЛДПР выдвинула на выборы в гордуму Нижнего Новгорода

Нижегородское региональное отделение ЛДПР на конференции выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Это будет первый созыв после объединения областного центра с Кстовским округом. В реготделении партии предоставили список кандидатов.

Округ №1 — Алена Игоревна Доронова;

округ №2 — Алексей Юрьевич Максимов;

округ №3 — Кирилл Михайлович Ваганов;

округ №4 — Игорь Александрович Ларькин;

округ №5 — Роман Владиславович Атмахов;

округ №6 — Ольга Витальевна Дьяченко;

округ №7 — Михаил Андреевич Жабовский;

округ №8 — Юрий Максимович Земсков;

округ №9 — Марина Валентиновна Шумилова;

округ №10 — Юрий Николаевич Брагин;

округ №11 — Евгения Витальевна Брагина;

округ №12 — Ольга Алексеевна Китаева;

округ №13 — Венера Павловна Прошкина;

округ №14 — Наталья Ивановна Птушко;

округ №15 — Дмитрий Евгеньевич Смутин;

округ №16 — Олег Валентинович Замотин;

округ №17 — Игорь Николаевич Теленков;

округ №18 — Максим Петрович Чернов;

округ №19 — Михаил Александрович Шутов;

округ №20 — Александр Владимирович Сидельников;

округ №21 — Алексей Дмитриевич Столяров;

округ №22 — Филипп Валерьевич Мишанин;

округ №23 — Каролина Владимировна Антипина;

округ №24 — Анжелика Александровна Трегуб;

округ №25 — Марина Игоревна Плохова;

округ №26 — Елена Павловна Татарникова;

округ №27 — Дмитрий Юрьевич Санников;

округ №28 — Дмитрий Константинович Николаев;

округ №29 — Иван Семенович Корниенко;

округ №30 — Алла Алексеевна Кожухова;

округ №31 — Владимир Алексеевич Ершов;

округ №32 — Мария Валерьевна Жиляева;

округ №33 — Ирина Юрьевна Молькова;

округ №34 — Роман Олегович Ильинский;

округ №35 — Михаил Олегович Жуков;

округ №36 — Яна Олеговна Машина;

округ №37 — Никита Леонидович Рогалев;

округ №38 — Евгений Алексеевич Бродягин;

округ №39 — Егор Александрович Мигунов.