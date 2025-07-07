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Кого ЛДПР выдвинула на выборы в гордуму Нижнего Новгорода

Нижегородское региональное отделение ЛДПР на конференции выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Это будет первый созыв после объединения областного центра с Кстовским округом. В реготделении партии предоставили список кандидатов.

  • Округ №1 — Алена Игоревна Доронова;
  • округ №2 — Алексей Юрьевич Максимов;
  • округ №3 — Кирилл Михайлович Ваганов;
  • округ №4 — Игорь Александрович Ларькин;
  • округ №5 — Роман Владиславович Атмахов;
  • округ №6 — Ольга Витальевна Дьяченко;
  • округ №7 — Михаил Андреевич Жабовский;
  • округ №8 — Юрий Максимович Земсков;
  • округ №9 — Марина Валентиновна Шумилова;
  • округ №10 — Юрий Николаевич Брагин;
  • округ №11 — Евгения Витальевна Брагина;
  • округ №12 — Ольга Алексеевна Китаева;
  • округ №13 — Венера Павловна Прошкина;
  • округ №14 — Наталья Ивановна Птушко;
  • округ №15 — Дмитрий Евгеньевич Смутин;
  • округ №16 — Олег Валентинович Замотин;
  • округ №17 — Игорь Николаевич Теленков;
  • округ №18 — Максим Петрович Чернов;
  • округ №19 — Михаил Александрович Шутов;
  • округ №20 — Александр Владимирович Сидельников;
  • округ №21 — Алексей Дмитриевич Столяров;
  • округ №22 — Филипп Валерьевич Мишанин;
  • округ №23 — Каролина Владимировна Антипина;
  • округ №24 — Анжелика Александровна Трегуб;
  • округ №25 — Марина Игоревна Плохова;
  • округ №26 — Елена Павловна Татарникова;
  • округ №27 — Дмитрий Юрьевич Санников;
  • округ №28 — Дмитрий Константинович Николаев;
  • округ №29 — Иван Семенович Корниенко;
  • округ №30 — Алла Алексеевна Кожухова;
  • округ №31 — Владимир Алексеевич Ершов;
  • округ №32 — Мария Валерьевна Жиляева;
  • округ №33 — Ирина Юрьевна Молькова;
  • округ №34 — Роман Олегович Ильинский;
  • округ №35 — Михаил Олегович Жуков;
  • округ №36 — Яна Олеговна Машина;
  • округ №37 — Никита Леонидович Рогалев;
  • округ №38 — Евгений Алексеевич Бродягин;
  • округ №39 — Егор Александрович Мигунов.