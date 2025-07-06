Главные новости за 30 июня — 6 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО-1 в июне 2024 года. В ходе спецоперации по освобождению заложников пятеро злоумышленников были ликвидированы, еще пятеро – задержаны. Установлено, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

В Ростовской области в результате атаки беспилотника погибла пенсионерка. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный жилой дом, обрушилась плита перекрытия. Погибшая ранее работала учителем.

Ведущие университеты Ростовской области увеличили стоимость коммерческого обучения на 4,5-7,5% в 2025-2026 учебном году. Максимальное подорожание коснулось направлений медицины, юриспруденции и IT-технологий.

На ремонт и расширение проспекта Стачки в Ростове потребуется 5,2 млрд руб. Планируется обновление около 2,63 км существующей дороги и строительство 0,6 км новой.

Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина заподозрили в разглашении государственной тайны после того, как он отправил по несекретной почте в региональное министерство ЖКХ информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону.

Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону намерен взыскать с футбольного клуба «Ростов» 475,9 млн руб. задолженности за аренду земельного участка для строительства тренировочной базы.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей заместителю министра по физической культуре и спорту региона Светлане Гадаровой. Чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Бульвар Авиаторов в Ростове-на-Дону начнут строить в 2026-2027 годах. На реализацию проекта планируют потратить 528 млн руб.