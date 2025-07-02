ФСБ раскрыла обстоятельства дела главы ростовского водоканала

Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина заподозрили в разглашении государственной тайны после того, как он отправил по несекретной почте в региональное министерство ЖКХ информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

«В результате указанных действий сведения, составляющие государственную тайну, стали достоянием лица, не имеющего соответствующий допуск»,— раскрыли обстоятельства дела в ведомстве.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», господина Юркина задержали 26 июня. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 283 УК России «Разглашение государственной тайны». На время следствия Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу генерального директора АО «Ростовводоканал» на один месяц и 27 суток, то есть до 14 августа.

Наталья Белоштейн