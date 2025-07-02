С ФК «Ростов» намерены взыскать более 475 млн рублей за аренду земли

Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону намерен взыскать с футбольного клуба «Ростов» 475,9 млн руб. задолженности за аренду земельного участка для строительства тренировочной базы. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда региона.

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Уточняется, что клуб не выполнял условия по внесению арендной платы в согласованных размерах и в порядке, установленным договором от декабря 2021 года. Департамент в июне 2025 года подал исковое заявление в арбитражный суд Ростовской области к футбольному клубу. Ранее ведомство направляло ответчику претензию, которую он добровольно не удовлетворил.

Константин Соловьев