Капремонт проспекта Стачки в Ростове оценили в 5,2 млрд рублей

На ремонт и расширение проспекта Стачки в Ростове потребуется 5,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Нарека Тамразяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В настоящее время проект уже прошел экспертизу. Проспект Стачки предполагается расширить от улицы Зорге и до «Левенцовского». Кроме того, в планах построить транспортные развязки на пересечении с улицами Зорге и Малиновского, а также переулком Мастеровой.

Проект по планировке и межеванию территории для реконструкции проспекта Стачки начали разрабатывать в июне 2023 года. Планируется обновление около 2,63 км существующей дороги и строительство 0,6 км новой.

Мария Хоперская