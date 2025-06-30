В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО-1

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО-1 в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фигурантами дела стали пять членов организованной группы. В разной степени они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под стражи), ч. 3 ст. 206 УК РФ (захват заложника), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

В ходе спецоперации по освобождению заложников пятеро злоумышленников были ликвидированы, еще пятеро – задержаны. Установлено, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Уголовное дело направили в суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проводившего переговоры с захватчиками СИЗО Ахмеда Абусупьянова заподозрили в экстремизме.