Экс-чиновнице донского минспорта Светлане Гадаровой огласили приговор

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей заместителю министра по физической культуре и спорту региона Светлане Гадаровой. Чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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Установлено, что в 2023 году Гадарова получила от предпринимателя взятку в размере 150 тыс. руб. за помощь в заключении госконтракта и оплату услуг без проверки их качества. Подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором ей назначено три года колонии общего режима и штраф в 4,5 млн руб.

Константин Соловьев