БПЛА атаковали ночью три муниципалитета Ростовской области

Ночью 4 июля БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но не обошлось без жертв на земле. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный жилой дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионерка, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района.

В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме по пер. Коллонтаевский, 94. На место выехали дежурные расчеты, проводится эвакуация жильцов. По предварительным докладам, люди не пострадали. Информацию уточняем. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено.

В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Все силы и средства приведены в готовность и продолжают отражать атаку врага. Господин Слюсарь попросил всех сохранять осторожность.

Наталья Белоштейн