Стоимость коммерческого образования в Ростовской области увеличилась до 75%
Ведущие университеты Ростовской области увеличили стоимость коммерческого обучения на 4,5-75% в 2025-2026 учебном году. Максимальное подорожание коснулось направлений медицины, юриспруденции и IT-технологий. Представители донских ВУЗов связывают повышение цен на платные образовательные услуги с существенными расходами на материально-техническое оснащение учебного процесса. Наибольший рост тарифов зафиксирован по востребованным специальностям, традиционно привлекающим большое количество абитуриентов. Увеличение стоимости затронуло все крупные высшие учебные заведения региона.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
РостГМУ
Самый высокий ценник у Ростовского государственного медицинского университета— 248,3 тыс. руб. в год по направлению «Стоматология». За год ценник вырос на 13,2 тыс. руб. — с 235, 1 тыс. руб. Остается дорогим обучение по специальности «Педиатрия» — 209,8 тыс. руб. в год (рост на 5,7%, в 2024 году — 198,5 тыс. руб.). Стоимость обучения по направлению «Лечебное дело» с 2025 года выросла с 209 тыс. до 220 тыс. руб. (+5,3 %). Цена одного курса на фармацевтическом факультете увеличилась со 156,7 тыс. до 157,8 тыс. руб. (+0,7%).
Как объяснили в ВУЗе, значительное повышение стоимости по специальности «Стоматология» связано с высоким спросом на стоматологическое образование, значительными затратами на материально-техническое обеспечение, специальное оборудование и материалы для обучения.
ДГТУ
По словам ответственного секретаря приемной комиссии ДГТУ Степана Бурякова в 2025 году ВУЗ планирует зачислить на первый курс 6,2 тыс. абитуриентов на бюджетные места, что больше по сравнению с прошлым годом на 10%. Студенты будут обучаться по 435 образовательным программам и 165 направлениям подготовки.
Подразделения ДГТУ, реализующие образовательные программы СПО, насчитывают восемь филиалов в Ростовской области и один филиал в г. Ставрополе. В дочерних учебных заведениях готовят специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, переработке нефти и газа, экономике и бухучету, банковскому делу и другим специальностям.
Как и в 2024 году, лидерами по стоимости остаются «Дизайн» и «Музыкальное искусство эстрады» — 269,9 тыс. руб. за учебный год. По сравнению с 2024 годом эти направления подорожали на 19,8% или на 44,6 тыс. руб. Второе место по стоимости заняли технические специальности — авиастроение, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, холодильная и криогенная техника. Обучение по этим направлениям обойдется в 183,9 тыс. руб. ежегодно, в сравнении с 2024 годом стоимость выросла на 36,2 % или на 48, 2 тыс. руб.
Дороже всего среди представленных специальностей стоит образование по направлению «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» — 189 тыс. руб. в год. Наименьшую сумму за обучение заплатят будущие психологи, юристы, педагоги, лингвисты и теологи — 135 тыс. руб. в год.
ДонГАУ
Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ) — обучает на 4 факультетах, по более чем 30 специальностям. Самое дорогое направление ДонГАУ — «Землеустройство и кадастры», где цены за год обучения превышают 194,6 тыс. руб.: «Нефтегазовое дело» — 183, 8 тыс. руб.; «Селекция, семеноводство и биотехнология» — 181,1 тыс. руб.
«Увеличение стоимости обучения в первую очередь связано с увеличением нормативных затрат на обучение и инфляцией. Дополнительными факторами, влияющими на изменение стоимости, являются традиционно высокий конкурс на данные направления подготовки, увеличение затрат на содержание инфраструктуры вуза и оплату труда преподавателей, а также необходимость модернизации образовательных программ»,— объяснили в приемной комиссии ВУЗа.
Стоимость обучения в РГЭУ (РИНХ)
В 2024-2025 учебном году РГЭУ было выделено 182 бюджетных места для обучения на очном отделении бакалавриата и специалитета. Еще 84 студента будут получать высшее образование на полном государственном обеспечении заочно. В 2025 году цифры остались прежними.
Студенты обучаются на семи факультетах по 100 образовательным программам. Максимальная цена за место на «коммерции» — 182 тыс. руб. Это направление «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность». Это — на 15,2 % или 24 тыс. руб. больше, чем годом ранее.
Стоимость остальных специальностей варьируется в районе 135 тыс. руб. Именно столько заплатят будущие журналисты, менеджеры, регионоведы, педагоги, лингвисты, а также желающие учиться на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Статистика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Экономика», «Управление персоналом» и «Туризм».
ЮФУ
Южный федеральный университет — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Подразделения ЮФУ расположены в двух самых крупных городах области-Ростове-на-Дону и Таганроге. Сегодня в ЮФУ представлены 14 научных школ, 248 направлений подготовки, 14 международных лабораторий, 12 ученых ЮФУ входят в 2% самых цитируемых ученых мира. В университете обучается порядка 22 тыс. студентов, включая почти три тыс. иностранных студентов.
В 2025–2026 учебном году Южный федеральный университет (ЮФУ) увеличит число бюджетных мест на 5 % в сравнении с прошлым годом, до почти 5,5 тыс. и на 10 % платных. Всего в этом году ВУЗ планирует принять более 8,5 тыс. человек.
Самое дорогое направление специальности – «Графика» - 272 тыс. руб. в год, самое недорогое – «Педагогическое образование» – 38 тыс. руб. в год. Цены в сравнении с 2024 годом остались прежними.