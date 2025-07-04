На строительство бульвара Авиаторов в Ростове планируют потратить 528 млн рублей

Бульвар Авиаторов в Ростове-на-Дону начнут строить в 2026-2027 годах. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На реализацию проекта планируют потратить 528 млн руб. Он должен стать началом формирования опорной сети дорог жилого района «Новый Ростов».

Строительство предполагается за счет средств областного бюджета и бюджета города.

Мария Хоперская