Главные новости за 30 июня — 6 июля. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел опрос в своем Telegram-канале среди подписчиков своего Telegram-канала о мерах регулирования самокатов после смертельного ДТП. Дума Ставропольского края готова рассмотреть законопроект о регулировании использования электросамокатов и электроскутеров.

Верховный суд России рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с землями национального парка «Приэльбрусье».

Агропромышленный комплекс Дагестана может получить крупную субсидию из федерального бюджета — более 3,5 млрд руб. в 2025 году. Это на 678 млн руб. больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Количество гостей, отдохнувших в гостиницах и санаториях Кисловодска, может достичь 600 тыс. человек в 2025 году, что на 85 тыс. больше, чем годом ранее.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о коррупции бывших сотрудников МВД Дагестана. Главным фигурантом выступает экс-замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, который также возглавлял следственное управление ведомства.

В Ставропольском крае в создание мультиягодного кластера в Кочубеевском округе вложат порядка 4 млрд руб. Согласно проекту, площадь теплиц составит около 40 га. Они разместятся на земельном участке, предоставленном на льготных условиях.

Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Республики (КБР), раненого во время нападения на наряд ДПС в Нальчике 4 июля, остаетсякрайне тяжелым. Злоумышленник нанес пострадавшему более 10 ножевых ранений, он находится в реанимации.

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), он заключен под стражу.