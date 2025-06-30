Ставропольская дума рассмотрит регулирование электросамокатов

Дума Ставропольского края готова рассмотреть законопроект о регулировании использования электросамокатов и электроскутеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Спикер краевой думы Николай Великдань заявил об этом после совещания в правительстве региона. Губернатор Владимир Владимиров поручил подготовить законопроект по законодательному регулированию движения средств индивидуальной мобильности и представить его депутатам для рассмотрения.

«В Думе собрана необходимая информация и состоится совещание в профильном комитете со всеми заинтересованными ведомствами и представителями общественности», — прокомментировал Николай Великдань.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел опрос в своем Telegram-канале среди подписчиков своего Telegram-канала о мерах регулирования самокатов после смертельного ДТП.

Тат Гаспарян