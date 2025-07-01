АПК Дагестана может получить 3,5 млрд рублей субсидий в 2025 году

Агропромышленный комплекс Дагестана может получить крупную субсидию из федерального бюджета — более 3,5 млрд руб. в 2025 году. Это на 678 млн руб. больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на доклад вице-премьера региона Наримана Абдулмуталибова об эффективности использования субсидий в АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отрасль обеспечивает 20% валового регионального продукта, отметил вице-премьер и выделил значительный рост государственной поддержки виноградарства и виноделия: в 2021 году на эти цели было выделено 226,4 млн руб., а в 2025 году планируется направить около 1 млрд руб.

Эффективность господдержки подтверждают высокие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции. В 2024 году индекс роста составил 106,1% — максимальный показатель за последние десять лет.

Господин Абдулмуталибов добавил, что субсидии в АПК ежегодно привлекается более 10 млрд руб. внебюджетных средств.

Наталья Белоштейн