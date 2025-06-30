Экс-судью КБР обвиняют в мошенничестве с землями Приэльбрусья

Верховный суд России рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Его обвиняют в крупном мошенничестве с землями национального парка «Приэльбрусье» и незаконном отмывании денег. С марта 2025 года мужчина находится в федеральном и международном розыске, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дело против экс-судьи возбудило в феврале 2024 года Главное следственное управление СКР. По версии следствия, Мурат Эфендиев с соучастниками купил территорию площадью 6 тысяч квадратных метров в нацпарке «Приэльбрусье» для возведения гостиницы и канатной дороги в ущелье Адыл-Су. Позднее недостроенные объекты продали, не сообщив покупателю об их реальном статусе готовности. Ущерб составил 31 млн руб.

Недвижимость оформили на Ларису Кадырову — родную сестру бывшего заместителя прокурора КБР Азрета Кадырова. Следствие установило, что в 2015 году администрация Эльбрусского района продала ей участок нацпарка за 450 тыс. руб. при кадастровой стоимости 8,4 млн руб. Ларису Кадырову задержали и доставили в Москву, Басманный суд заключил ее под стражу. В июне 2025 года тот же суд заочно арестовал ее брата Азрета Кадырова, который находится в федеральном розыске.

В момент оформления незаконной сделки по продаже федеральных земель Ларисе Кадыровой Мурат Эфендиев возглавлял Эльбрусский районный суд.

Дело против экс-судьи возбудили в ноябре 2024 года после того, как Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина. Мурату Эфендиеву вменяют мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег организованной группой в особо крупном размере.

На момент заседания ВККС Мурат Эфендиев находился в Турции. На заседание он не явился, ссылаясь на состояние здоровья, и просил перенести рассмотрение дела. В возражениях он связывал возбуждение дела со своей принципиальной судейской позицией. Однако коллегия сочла причины неявки неуважительными.

Мурат Эфендиев начинал карьеру следователем в ОВД Черекского района КБР, работал судьей Усинского городского суда Республики Коми (2008-2012), судьей Верховного суда КБР (2012-2014). С 2014 по 2020 год возглавлял Эльбрусский районный суд, а в 2020 году стал заместителем председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии.