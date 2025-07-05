В Дагестане главу Карабудахкентского района обвинили в мошенничестве

В Республике Дагестан сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве. Он является родственником [экс-госсекретаря Дагестана] Магомед-Султана Магомедова», – цитирует агентство своего собеседника.

Сегодня же, 5 июля, Следственное управление СКР по Дагестану сообщило, что уголовное дело в отношении главы района возбуждено по материалам республиканского УФСБ России. «По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий были похищены 56 млн руб.», – говорится в сообщении.

По информации республиканского СУ СКР, задержанному уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. А уже 26 июня задержанного отпустили под подписку о невыезде. В тот же день Советский райсуд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора к Магомед-Султану Магомедову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного в результате коррупционных нарушений. 1 июля стало известно, что, что Магомедов был освобожден от должности госсекретаря Дагестана, которую он занимал с 2021 года.

Владимир Андреев