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В 2025 году гостиницы и санатории Кисловодска могут принять 600 тысяч человек

Количество гостей, отдохнувших в гостиницах и санаториях Кисловодска, может достигнуть 600 тыс. человек в 2025 году, что на 85 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В январе-мае 2025 года количество отдыхающих в здравницах и гостиницах Кисловодска увеличилось более чем на 14% и составило более 208 тыс. человек, отметил господин Моисеев.

Сейчас в городе-курорте функционируют 107 гостиниц и 47 оздоровительных учреждений, из них — 45 санаториев и 2 пансионата с медицинскими услугами, которые могут принять 18,5 тыс. человек одновременно.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», прогнозируемая загрузка в некоторых санаториях этим летом превысит норму и составит более 105%.

Наталья Белоштейн

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