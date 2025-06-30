Завершено расследование дела о взятках экс-замминистра МВД Дагестана

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о коррупции бывших сотрудников МВД Дагестана. Главным фигурантом выступает экс-замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, который также возглавлял следственное управление ведомства, сообщает «Ъ».

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Материалы дела составили 214 томов. После ознакомления обвиняемых с документами обвинительное заключение направят в генеральную прокуратуру для утверждения.

Помимо господина Исмаилова под следствием находятся его заместитель Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и двое предпринимателей. Силовикам предъявлены обвинения во взяточничестве, превышении служебных полномочий, злоупотреблении ими и фальсификации доказательств. Одному из бизнесменов инкриминируют дачу взятки, другому — посредничество в коррупции.

С ноября 2023 года Руфат Исмаилов и Далгат Абдулгапуров содержатся в СИЗО. По версии следствия, они получили 300 тыс. руб. за отказ возбуждать дело по незаконному строительству и 1 млн руб. за положительное решение по распределению средств материнского капитала.

В 2022 году фигуранты решили инвестировать 100 млн руб. в криптовалюту, передав деньги бизнесмену Фролову для покупки майнингового оборудования. Когда предприниматель стал уклоняться от обязательств, полицейские инициировали его преследование по заявлениям подставных потерпевших для давления и возврата денег.

В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другое имущество, предположительно принадлежащее господину Исмаилову и оформленное на подставных лиц.

Николай Аксенов