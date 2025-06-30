Губернатор Ставрополья предложил запретить самокаты после смертельного ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел опрос в своем Telegram-канале среди подписчиков своего Telegram-канала о мерах регулирования самокатов после смертельного ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава региона напомнил о трагическом инциденте: на прошлой неделе в крае водитель самоката на скорости сбил пожилого человека, который впоследствии скончался.

«Считаю, что трагедия требует выводов и решений. Средств индивидуальной мобильности на улицах становится больше. Надо задуматься о том, как защитить людей от повторения таких происшествий»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор предложил три варианта действий и попросил подписчиков высказать мнение.

По итогам голосования 49% поддержали полный запрет самокатов в Ставропольском крае. За ограничение скорости движения до 20 км/ч проголосовали 45%. Сохранить действующий порядок без изменений предпочли только 6%. Опрос продлится до конца дня 4 июля.

Владимир Владимиров отметил, что результаты опроса учтут при планировании нормотворческой работы в регионе.

В Ставрополе пожилой мужчина скончался в больнице после того, как 25 июня его сбил подросток на самокате, движущийся по тротуару на высокой скорости.

Тат Гаспарян